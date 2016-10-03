ДНР: разведение военных сил и средств в районе села Петровское состоялось

Об этом сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН). В сообщении говорится, что вооруженные подразделения армии ДНР покинули ранее занимаемые позиции, отойдя на 2 километра и расположившись на участке в селе Петровское (южный фронт), которое несколькими днями ранее было проинспектировано наблюдателями ОБСЕ.

«Вместе с личным составом было выведено и вооружение, находящееся на позициях сил ополчения: боеприпасы, стрелковое оружие и колесная техника — грузовой автомобиль «Урал», две БМП», - отмечается в сообщении.

Контроль за одновременным разведением сил и средств в Петровском осуществлял руководитель представительства РФ в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня генерал-майор Сергей Медведский. Верификацию процедуры отвода проводили наблюдатели ОБСЕ, используя для этого квадрокоптер. В дальнейшем за ситуацией в этом районе также будут следить российские офицеры СЦКК и наблюдатели ОБСЕ. Во вторник, 4 октября, должно начаться разминирование территории, прилегающей к Петровскому. Об этом сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Рамочное соглашение о разведении сил было подписано в Минске главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определил порядок разведения подразделений ВСУ и армий донецких республик на глубину не менее 2 км на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица Луганская и Золотое (ЛНР). Однако в намеченный срок, 1 октября, удалось осуществить эти мероприятия только в районе населенного пункта Золотое Луганской области, на остальных двух участках Киев разведение сторон сорвал.

Жители Донбасса настороженно воспринимают новость о разведении сил в Петровском. «Такая же хрень будет как и в Широкино», - пишут пользователи в социальной сети. Напомним: летом 2015 года ДНР в одностороннем порядке демилитаризовала село Широкино, предложив Киеву сделать ответный шаг. Однако ВСУ захватили Широкино и разместили там свои позиции. В результате, вместо того, чтобы стать буферной зоной, село перешло под контроль украинских силовиков.