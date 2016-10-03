Запорожские производители требуют от президента Украины восстановить торгово-экономические связи с Россией

Обращение об этом подписали более 500 работников завода бытовой техники «Запорижанка». Оно опубликовано на сайте местного издания «Новости Запорожья». «Без восстановления торгово-экономических связей с Россией наше предприятие ждет банкротство и продажа с молотка за копейки», - говорится в обращении.

С аналогичным заявлением к президенту Украины обратились также работники ЧАО «Племзавод «Степной». Обращение трудового коллектива озвучил глава правления предприятия Анатолий Волков, который подчеркнул тяжелейшее положение со сбытом продукции после потери российского рынка при том, что европейские рынки для украинских производителей по-прежнему остаются закрытыми и недоступными.