Киев все-таки сорвал разведение военных сил в районе села Петровское

Произошло это после того, как в назначенный срок (15.00) подразделения армии ДНР покинули свои позиции, отойдя на 2 километра и расположившись на участке в селе Петровское (южный фронт), которое несколькими днями ранее было проинспектировано наблюдателями ОБСЕ.

Киев должен был принять зеркальные меры, однако буквально через час после вывода сил ДНР украинские военные открыли огонь со своих позиций, которые должны были покинуть согласно достигнутым 21 сентября в Минске договоренностям об отводе сил на трех участках фронта в зоне «АТО».

Под обстрел ВСУ попало село Викторовка. Об атаке украинских войск сообщили представители Минобороны ДНР около 16.00 - через час после начала разведения сил. Вооруженные силы ДНР в связи с этим возвращаются на исходные позиции.

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ уже обратились к Киеву с требованием «принять меры» после начала обстрела района Петровского, где проходило разведение сил. Свое заявление наблюдатели ОБСЕ сделали в районе села Петровское в телефонном режиме. Представители организации потребовали от украинской стороны «принять меры» после обстрела в Петровском, в результате которого разведение сил на линии разграничения было в очередной раз сорвано.

Ранее жители Донбасса в соцсети писали, что украинская сторона, скорее всего, в очередной раз не исполнит свои обязательства. Петровскому сулили судьбу села Широкино, которое летом 2015 года после отвода оттуда подразделений армии ДНР вместо того, чтобы стать буферной зоной, перешло под контроль ВСУ.

Кроме того, в Народной милиции ЛНР сообщили, что ВСУ отказались отводить силы и на луганском направлении, а именно - в районе поселка Станица-Луганская.

Напомним: рамочное соглашение о разведении сил было подписано в Минске главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, представителями Украины, России и ОБСЕ 21-23 сентября. Документ определил порядок разведения подразделений ВСУ и армий донецких республик на глубину не менее 2 км на трех пилотных участках: Петровское (ДНР), а также Станица-Луганская и Золотое (ЛНР).