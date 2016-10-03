Женское присутствие для зимней кампании

В занятый украинскими войсками город Попасная (Луганская Народная Республика), откуда ВСУ постоянно ведут обстрелы города Первомайск и поселка Калиново, около 18 часов вечера 2 октября прибыла колонна из грузовых автомобилей.

Кузова автомобилей были накрыты брезентом, таким способом в зону боевых действий транспортируются, обычно, различные грузы военного назначения.

Два грузовика из колонны, у которых на кузовах были натянуты брезентовые «шатры», доставили в Попасную очередное подразделение украинских военных. Среди прибывших военнослужащих были замечены не менее десятка женщин.

Как уже стало известно, приехавшие в Попасную представительницы женского пола, одетые в военную форму, будут служить на разных штабных и тыловых должностях.

Женское присутствие понадобилось военному командованию и тыловым службам потому, что группировка ВСУ, сосредоточенная в Попасной и ее окрестностях, как, впрочем, и все остальные силы «АТО», сейчас во всю окапывается на период предстоящей зимней кампании. Из чего следует, что киевская власть не собирается убирать свои войска с Донбасса и зимой 2016–2017 годов.