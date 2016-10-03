В волынских лесах — свежие ямы от добычи янтаря

Ямы, которым около недели, идентифицировали работники КП «Волиньприродресурс» во время ревизии на территориях несанкционированной добычи янтаря в Маневичском районе Волынской области.

В августе КП «Волиньприродресурс» сообщало: для изучения последствий незаконной добычи янтаря предприятие осуществит ревизию на территориях несанкционированной деятельности. Так, постоянная комиссия рекомендовала главе областного совета Игорю Палице своим распоряжением поручить КП выполнить на территории области ревизионные работы, где осуществлялась незаконная добыча янтаря, и оценить нанесенный ущерб. Предприятию также рекомендовалось разработать план мероприятий по рекультивации поврежденных территорий.

Впрочем, сделать запланированное тогда не удалось. Как стало известно, 7 сентября, когда работники КП таки попытались обследовать площади, представители лесной охраны запретили им это делать, мотивируя тем, что для этого необходимо соответствующее решение профильной комиссии райсовета. Работники лесной охраны всячески препятствовали работе комиссии, а председатель Маневицкой РГА Андрей Линдюк вообще отказался принимать участие в выездном заседании, ссылаясь на занятость.

Депутат Борис Бабийчук отметил, что тогда на месте незавершенной инспекции нашли следы засыпания ям экскаватором. «Во время инспекции нас проверяла Нацгвардия и „Свитязь“ — перед въездом. А в 300 метрах от блокпоста — яма, которой не более, чем неделя. Там и дальше разворовывают янтарь», — заявил депутат.

Следующая инспекция лесов Маневицкого района состоялась 26 сентября. Ее целью была оценка площадей нарушенных земель и оценка ущерба. Для этого осмотрели шесть локаций, на которых осуществлялась добыча и где сейчас несут стражу работники лесной охраны, Нацгвардия и бойцы батальона «Свитязь».

Первая «точка» — печальное место добычи между селами Лесное и Волчицк. Именно сюда год назад съехались несколько тысяч копателей из соседних областей, «усмирять» которых прибыл, среди прочих, и глава Волынской ОГА Владимир Гунчик. Однако, был вынужден покинуть лес из-за агрессивно настроенных пьяных «крестьян».