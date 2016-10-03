Украинские военные всё чаще пытают пленных по методам, которые используют военные США

Пытки пленных стали нормой для украинских военных, причем не только в добровольческих батальонах, но и в регулярных частях ВСУ. Мало того, российские правозащитники все чаще отмечают появление новых форм пыток и издевательств, используемых украинскими военными на Донбассе, после того, как их начали обучать западные инструкторы. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Мы стали фиксировать, что с началом программы обучения украинских военнослужащих западными инструкторами, начали практиковаться методы пыток, которые раньше были нехарактерны для Украины. Например, пытка удушением водой. Поэтому мы предполагаем, что западные страны не только понимают, что происходит на Украине, но и многие из нарушений прав человека были прямо предписаны», — отметил Григорьев.

Эксперты подчеркивают что, многие виды пыток, которые применяют украинские военные, похожи на те, что использовали в свое время американские войска во Вьетнаме. В связи с этим российские правозащитники будут добиваться рассмотрения проблемы нарушения прав человека на Украине на совете Безопасности ООН.