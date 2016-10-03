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Известный украинский бандурист, певец евромайдана побирается в Керчи

опубликовано vinodelov в Пнд, 03/10/2016 - 19:21 Новость: тема тэги гео
Кобзар в Керчи

Наверное, многие помнят пожилого бандуриста, исполнявшего на евромайдане хит так называемой «революции достоинства» — «Горила бочка, палала, там барыкада стояла…». Это был некто Мыкола Мошик, уроженец Сумской области, бандурист и композитор, в свое время окончивший Киевскую консерваторию.

Один из пользователей социальных сетей на днях встретил великого композитора и исполнителя в Керчи все с той же бандурой и…шапкой, в которой лежало несколько монет.

«Видно, совсем плохи дела с культурой на Украине, если музыкант, в своё время подаривший соотечественникам более трёх тысяч концертов, вынужден зарабатывать на хлеб русские рубли, играя перед спешащими за хамсой керчанами на винтажном инструменте под облезлым сарайчиком, — пишет автор. — Я был с дочерью. Послушал его, „побалакав на мови“. Чуть заикается, но говорит оживлённо. Бандуру держит уверенно, несмотря на семидесятипятилетний возраст. Я однажды уже встречал его в Киеве, в переходе на площади Октябрьской Революции, переименованной в зловещий Майдан. Но тогда он пел не ради заработка, а на волне патриотизма — разрушительного, как оказалось»… Автор этого сообщения выложил и сделанную в Керчи фотографию великого бандуриста, в репертуаре которого есть не только «Славно твоя кобза грае», «Ой, як выйду на долыну», но и песня «Про голодомор». Исполняет ли он ее теперь, не известно.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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