Украину ждет разорение по греческому сценарию

Так считает известный украинский эксперт в области экономики, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он убежден, что власть Украины в ближайшее время будет вынуждено предпринимать очередные непопулярные решения.
Во всяком случае, бывший руководитель СБУ Украины Валентин Наливайченко уже заявил, что существует очень большая вероятность того, что в ближайшее время на Украине сократят пенсии на 15%. Экс-глава СБУ ссылается на письмо, подписанное президентом Украины Порошенко, премьер-министром Гройсманом, главой Нацбанка Гонтаревой и Министрством финансов Украины.
«Принятое решение политическим истеблишментом Украины, идет в разрез с озвученной ранее позицией Порошенко по вопросу пенсий и зарплат. Понимая критическую ситуацию в стране, Порошенко призывал индексировать доход граждан и обещал, что уровень жизни не упадет. Но тем не менее, президент Украины пошел на очередную кабальную сделку с МВФ, продолжив погружать страну в финансовую кабалу», — подчеркнул Охрименко. А далее он заявил: «Необходимо отметить, что ряд экспертов считает получение траншей от МВФ разорением по греческому сценарию, и выступает против продолжения отношений, так как Украина под видом проведения реформ по факту проводит политику экономической и социальной дестабилизации государства. Падает социальная защищенность населения. В общем и целом, можно сделать вывод, что экономическая политика Порошенко постепенно разваливает государство, делая его беспомощным перед лицом кредитора. Не стоит исключать вероятность, что имущество Украины начнет отходить Западу по долговым обязательствам».
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