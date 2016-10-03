Экспертное мнение: в следующем году тарифы на газ для граждан Украины власть может поднять еще на 60%

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что в следующем году появится экономическое обоснование для роста тарифа на газ с 6800 до 8500–11000 гривен за тысячу кубометров (на 25–60%).

Газ Украина сейчас закупает в Европе, а там, считает эксперт, рынок быстро реагируют на изменение цен. Дорожает нефть, и уже через несколько недель растет цена на голубое топливо в ЕС. В следующем году газ может подорожать на несколько тысяч гривен за тысячу кубометров.

В действующем на Украине тарифе заложена цена на газ 185 долларов, при этом, как отмечает Юрий Корольчук, для Устраны майдана в следующем году стоимость импортного голубого топлива может вырасти до 240–250 долларов. В результате, как подсчитал эксперт, экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25–60% (до 8,5–11 тысяч гривен).

Напомним, что прошлом зимой тариф на газ для населения (при условии потребления до 600 кубометров газа в отопительный сезон) был на уровне 3600 гривен за тысячу кубометров, несколько месяцев назад по решению Кабмина газ подорожал до 6800 гривен. Но даже при тнынешних ценах граждане Украины уже не в состоянии оплачивать услугу и многие перешли на дрова и буржуйки.