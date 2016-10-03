Главная

Экспертное мнение: в следующем году тарифы на газ для граждан Украины власть может поднять еще на 60%

опубликовано vinodelov в Пнд, 03/10/2016 - 19:32 Новость: тема тэги гео
газ

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что в следующем году появится экономическое обоснование для роста тарифа на газ с 6800 до 8500–11000 гривен за тысячу кубометров (на 25–60%).

Газ Украина сейчас закупает в Европе, а там, считает эксперт, рынок быстро реагируют на изменение цен. Дорожает нефть, и уже через несколько недель растет цена на голубое топливо в ЕС. В следующем году газ может подорожать на несколько тысяч гривен за тысячу кубометров.

В действующем на Украине тарифе заложена цена на газ 185 долларов, при этом, как отмечает Юрий Корольчук, для Устраны майдана в следующем году стоимость импортного голубого топлива может вырасти до 240–250 долларов. В результате, как подсчитал эксперт, экономически обоснованный тариф на газ вырастет на 25–60% (до 8,5–11 тысяч гривен).

Напомним, что прошлом зимой тариф на газ для населения (при условии потребления до 600 кубометров газа в отопительный сезон) был на уровне 3600 гривен за тысячу кубометров, несколько месяцев назад по решению Кабмина газ подорожал до 6800 гривен. Но даже при тнынешних ценах граждане Украины уже не в состоянии оплачивать услугу и многие перешли на дрова и буржуйки.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!