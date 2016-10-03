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Галичанский мусор привезли в Винницкую область, но активисты заблокировали машины и требуют вернуть его обратно во Львов

опубликовано vinodelov в Пнд, 03/10/2016 - 19:42 Новость: тема тэги гео
Львовский мусор

В понедельник, 3 октября, на Погребищенскую городскую свалку в Винницкой области привезли львовский мусор. Местные жители начали блокировать фуры с бытовыми отходами львовян.

Об этом сообщили в Погребищенской райгосадминистрации.

По предварительным данным, из Львова в Винницкую область привезли около 250 тонн мусора. В райгосадминистрации заверили, что разрешения на привоз мусора не было.

«Прибыло 12 фур, каждая привезла по 20 т мусора. Из 12 машин разгрузить не успели лишь шесть фур. Они ни с кем не договаривались и привезли самовольно. На это не имели права, поэтому мы вызвали полицию и держим их машины, чтобы они забрали мусор обратно во Львов. Люди не выпускают машины», — сообщили в райгосадминистрации.

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