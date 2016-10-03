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Главная Сводка событий Новороссии за 3 октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Пнд, 03/10/2016 - 20:09

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Сейчас принимается решение о возвращении сил ДНР на позиции в районе Петровского в Донбассе, где украинские силовики вели обстрел из АГС. Ранее ополченцы ДНР завершили отвод сил от линии соприкосновения в районе Петровского в Донбассе. Украинские силовики отказались от разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе. Об этом заявили РИА Новости в понедельник в штабе Народной милиции ЛНР.

Нарушений общественного порядка при подготовке и проведении предварительного голосования в ДНР не зафиксировано. В ДНР голосование на первом этапе проходило только в Донецке. Выборы планируют провести 6 ноября. В министерстве отметили, что для охраны общественного порядка были задействованы около тысячи сотрудников полиции, МЧС и военной полиции.

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко считает необходимым обратиться к партнерам по "нормандскому формату" и обсудить недопустимость срыва минского процесса, в частности, отвода сил в трех районах Донбасса. В Сегодня соглашение о разведении сил находится под угрозой из-за эскалации ситуации в зоне конфликта.

Докладчица ПАСЕ Кристина Зеленкова по политическим аспектам войны на Украине констатировала ухудшение ситуации в районе боевых действий на востоке страны. В поступившем в распоряжении РИА Новости проекте документа от лица политкомиссии ПАСЕ докладчица выражает "сожаление ситуацией в области безопасности, которая ухудшилась из-за отсутствия прекращения огня".

Один военнослужащий ЛНР погиб, двое ранены в результате артобстрела со стороны украинских силовиков. По данным оборонного ведомства республики, были обстреляны позиции Народной милиции в районе населенного пункта Сокольники с направления населенного пункта Крымское. "Огонь велся из артиллерийских систем 2С1 "Гвоздика", ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия". :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее