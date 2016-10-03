При обстреле со стороны киевских силовиков один военнослужащий Народной милиции погиб, 2 ранены

Обстрелы территории ЛНР со стороны киевских силовиков являются результатом неспособности командования вооруженных сил Украины контролировать свои подразделения на линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции имеет тенденцию к обострению. Командование ВСУ не способно контролировать свои подчиненные подразделения, находящиеся на линии боевого соприкосновения, которые регулярно производят обстрелы позиций Народной милиции и населенных пунктов на территории ЛНР. Вчера украинские каратели обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Сокольники, один военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб, двое ранено", - сказал он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что "украинские силовики продолжают укреплять в инженерном отношении свои позиции на линии соприкосновения, при этом особое внимание уделяется участку в районе Станицы Луганской".

"По нашим данным, на территории детского оздоровительного лагеря "Березка", находящегося на улице Чапаева в населенном пункте Макарово Станично-Луганского района, расположилось подразделение национальной гвардии Украины в количестве 50 человек. Они прибыли на четырех БТР-80 и в ближайшее время на этой технике планируют выдвинуться непосредственно к линии боевого соприкосновения", - рассказал Марочко.

"Также, нам стало известно, что в населенных пунктах Ольховая и Станица Луганская группы военнослужащих ВСУ по два-три человека при помощи приборов, внешне напоминающих артиллерийскую буссоль, производили измерения на различных участках. При этом свои действия они объясняли сослуживцам необходимостью установления точек привязки к местности, для стрельбы из дальнобойной артиллерии", - добавил он.