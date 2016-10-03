МВФ там правит бал: новые «стандарты» жизни для граждан Украины

В понедельник, 3 октября, опубликован переведенный с английского вариант меморандума Украины с МВФ. В обнародованном меморандуме говорится о том же, о чем и в ранее опубликованной англоязычной версии: купля-продажа земли, реформа пенсионной системы, прослушка НАБУ, цена на газ для населения, «кредит Януковича» и другие моменты новой жизни страны майдана по «стандартам МВФ».

1. Купля-продажа земли — ключевой индикатор взаимодействия Украины с МВФ. До конца 2016 года Верховная рада должна принять закон об обороте земель сельхозназначения, который откроет дорогу к свободному рынку купли-продажи земли. Глава миссии МВФ на Украине Рон Ван Руден заявил, что существующий мораторий на продажу земли делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов. «Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли», — подчеркнул представитель МВФ.

2. Что касается пенсий, то Украина обязуется уже к концу декабря 2016 года уравнять всех пенсионеров в получении пенсии путем повышения пенсионного возраста и ужесточения условий досрочного получения обязательных соцвыплат. Тот же Рон Ван Руден объявил, что дефицит Пенсионного фонда Украины сегодня превышает 6% ВВП и является одним из самых высоких показателей в мире, поэтому страна нуждается в проведении широкого пакета пенсионной реформы. «Требуется очень широкий пакет пенсионной реформы, который бы рассматривал не только повышение пенсионного возраста, но и ужесточение возможностей досрочного выхода на пенсию, расширение базы для социальных взносов», — сказал он. Напомним: один из советников Петра Порошенко Иван Миклош заявил, что Международный валютный фонд одним из условий предоставленияочередного кредита назвал повышение пенсионного возраста.

3. Цену на газ держать не ниже импортной: к апрелю 2017 года на Украине будет запущен новый механизм, позволяющий корректировать тарифы на газ для населения и удерживать поквартальные показатели на уровне импортных. Проще говоря, при зарплатах ниже прожиточного минимума по европейским стандартам, за газ украинцам нужно будет платить по высоким европейским стандартам. В документе указано, что такой механизм должен быть запущен не позднее апреля 2017 года и действовать до полной либерализации цен на газ.

4. До конца ноября 2016 года Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) должно быть предоставлено право самостоятельно снимать информацию (прослушивать всех и вся) с каналов связи и проведения следственных действий под прикрытием, без согласования своих действий с другими ведомствами, в частности, с СБУ. Парламент Украины не горит желанием передавать права на прослушку НАБУ, поэтому пришлось подключить тяжелую артиллерию в виде МВФ.

5. «Кредит Януковича» реструктуризируют. Международный валютный Фонд (МВФ) в отчете своей официальной миссии, указал, что соглашение между Россией и Украиной о реструктуризации еврооблигаций на $3 млрд., находящиеся в собственности России (так называемый «кредит Януковича»), будет подписано. Такое соглашение предусматривает отсутствие списания основной суммы. График погашения долга, а также процентная ставка будут соответствовать долговым целям программы (EFF — ИФ) и, вероятно, появятся позже.

6. Косвенные методы оценки доходов налогоплательщиков, согласно меморандуму с МВФ должен быть внедрен в жизнь. То есть, доходы теперь смогут определять исходя из расходов налогоплательщика и, если производятся крупные траты, их суммы будут также включаться в налогооблагаемый доход.

7. Украина снимет гарантии с вкладов «Ощадбанка». Согласно условиям меморандума Украина должна будет в 2018 году начать поиск надежных международных финансовых институтов для продажи не менее 20% акций в двух крупнейших государственных банках — «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк». «При этом мы рассчитываем снять полную гарантию на депозиты «Ощадбанка», — говорится в меморандуме.