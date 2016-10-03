Киев вновь сорвал разведение сил у Станицы Луганской

Киев вновь не подтвердил готовность к отводу своих сил у Станицы Луганской. Об этом ЛИЦ сообщил начальник управления Народной милиции полковник Олег Анащенко.

"Сегодня - последний день выполнения рамочного соглашения по отводу сил и средств от линии боевого соприкосновения. Народная милиция ЛНР выполняет все Минские договоренности и готова к выполнению отвода. На 11 часов (утра) был спланирован сегодня отвод сил и средств. Мы выполнили требования и готовы отвести свои силы и средства", - сказал он.

"Украина не подтвердила и не сделала на данный момент никаких заявлений о готовности их стороны к отводу сил и средств, как предусмотрено в рамочном соглашении", - подчеркнул Анащенко.

"Мы ждем подтверждения и решения украинской о готовности к отводу. Также хочу заявить, что в данный момент здесь находятся представители ОБСЕ и СЦКК для верификации и мониторинга этих мероприятий", - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.