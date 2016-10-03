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Вандалы уничтожили в Киеве мемориальные доски, установленные в честь героев Отечественной войны 1812 года

опубликовано vinodelov в Пнд, 03/10/2016 - 21:06 Новость: тема тэги гео
Вандалы

Вероятно, киевские вандалы просто не знают историю и посчитали, что легендарные полководцы были участниками Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., а значит это не вандализм, а декоммунизация… Как бы там ни было, в столице Украины неизвестные разбили мемориальные доски, установленные на фасадах зданий на улицах Кутузова, Раевского, Байкова и Кайсарова.

Мемориальные доски были установлены четыре года назад в честь 200-летия Отечественной войны 1812 года на улицах, носящих имена её легендарных участников. Это генерал-фельдмаршал Кутузов Михаил Илларионович, генерал-от-кавалерии Раевский Николай Николаевич, генерал-от-инфантерии Кайсаров Паисий Сергеевич и генерал-майор Байков Сергей Васильевич.

Идейные украинские «декоммунизаторы» явно знать не знают, что Михаил Кутузов с 1806 по 1810 гг. был киевским военным губернатором. Сергей Байков был известнейшим благотворителем. В первой половине XIX в. склон, примыкающий справа к долине Лыбеди, был пожалован герою Отечественной войны 1812 года генералу Сергею Байкову, лечившемуся после ранения в Киевском госпитале. В 1834 г. по инициативе Сергея Васильевича здесь было открыто кладбище для католиков и лютеран (позднее на нем разрешили хоронить и православных). Но историю майданщики-вандалы не учат, созидать не привыкли, а лишь умеют все уничтожать.

Заметим, что изготовление и установка уничтоженных вандалами памятных досок были осуществлены за счёт личных пожертвований киевлян.

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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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