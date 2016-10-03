Действующий глава Луганска получил наибольшее количество голосов на праймериз – ВрИК

Действующий глава администрации Луганска Манолис Пилавов получил максимальное количество голосов среди кандидатов на праймериз на должность главы горадминистрации. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Временной избирательной комиссии (ВрИК) Сергей Козьяков.

По итогам праймериз за кандидатуру Пилавова отдали свои голоса 86,1% избирателей. Вторым по результатам предварительного голосования стал Вячеслав Светлов, который набрал 5,3% голосов, на третьем месте – Александр Ермоленко с результатом 4,1%, на четвертом - Юрий Ряплов, заручившийся поддержкой 2,3% проголосовавших. Анатолий Колядинцев занял пятое место, набрав 2,2%.

Ранее во Временной избирательной комиссии (ВрИК) сообщили, что явка на прошедшем в ЛНР 2 октября предварительном общественном голосовании составила более 61 тыс. человек.

Все 80 избирательных участков во всех 54 округах Луганска, Александровска и поселка Юбилейный жители голосовали за кандидатов на посты в органах местного самоуправления.