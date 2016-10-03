«Перемирие» от ВСУ: 90 обстрелов за сутки из всех видов вооружений

По данным Минобороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики 90 раз обстреляли территорию Республики из всех видов вооружения, в том числе запрещенного Минскими договоренностями.

Под огнем ВСУ оказались районы населенных пунктов Зайцево (север Горловки), Васильевка (на юге от Донецка), город Ясиноватая, село Саханка (на юге ДНР) и поселок Трудовские на окраине Петровского района Донецка.

По данным разведки армии Республики, украинские силовики продолжают усиление своих позиций. В частности, ВСУ разместили к северу от Донецка в районе Авдеевки (5 км от линии соприкосновения) два 120-мм самоходных артиллерийских орудия «Нона-С», туда же переброшено сто человек личного состава ВСУ.

На мариупольском направлении, в районе села Новоселовка Вторая (8 км от линии соприкосновения), обнаружено местонахождение огневой позиции двух 120-мм минометов, трех БТР, автомобиля с 23-мм зенитной установкой ЗУ-23, а также склада с артиллерийскими боеприпасами.

Все данные о нарушениях Минских договоренностей украинской стороной и месте положения запрещенного вооружения ВСУ уже переданы представителям Миссии ОБСЕ и СЦКК.