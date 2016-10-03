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Угроза стратегической стабильности

опубликовано Артем Смолов в Пнд, 03/10/2016 - 23:27 Статья: тема тэги гео
Обама
Российская Федерация официально приостановила действия соглашения с США об утилизации оружейного плутония. Об этом сообщается в Указе Президента РФ Владимира Путина. Любопытны формулировки, в какой связи это сделано. Черным по белому констатируется "возникновение угрозы стратегической стабильности, в результате недружественных действий США в отношении РФ". Плюс отмечается неспособность США обеспечить выполнение принятых на себя обязательств.

Все дело в том, что американцы ведут себя так, как ведут себя обычно в своей внешней политике. Заключают "взаимовыгодные соглашения", а потом выполняют их только в том случае, если считают их для себя реально выгодными по ходу дела. Американская администрация давно привыкла с тому, что все контрагенты выполняют перед ней свои обязательства, в то время, как американцы иногда (или зачастую) разрешают себе подумать. Именно так произошло и с утилизацией оружейного плутония, который все еще сохраняет свой "возвратный потенциал" применения в военной области.

Россия, вступив в соглашение с Соединенными Штатами в 2000 году, уже построила специальное предприятие, что и было оговорено официальным документом. А в США решили этого не делать. Американцы вдруг (после соглашения) решили уничтожать свой плутоний не тем способом, который был прописан сторонами договора, а с помощью другой технологии, которая в случае необходимости позволяет плутоний повторно использовать для военных целей. Поскольку действия по утилизации должны стартовать в 2018 году, американцам еще дали возможность подумать. Однако, сама техника исполнения данного соглашения говорит о том, что действующий политический курс американской администрации – это "недружественные действия с элементами мошенничества" как стандартная стратегия.

В принципе, реализация соглашения по плутонию мало чем (по смыслу действий) отличается от того, что американская администрация проделывает по отношению к России в Сирии или на Украине. Заключать "выгодные соглашения" и не исполнять их условия - это хорошо и эффективно для американской стороны, поскольку ослабляет противоположную сторону. Контрагенты в ответ действуют так, как считают возможным и нужным. Последовал указ, который фактически отменил реализацию соглашения. На данном этапе, в действующей "односторонней форме". Какова же реакция? Продолжается повышение ставок выходом США из так называемого соглашения по Сирии.

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