В рамках "силовой дипломатии"

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает , что представители США "перестали стесняться" своих установок по Сирии, и открыто их озвучивают. Ситуация свелась к фактически двум политическим позициям: либо сторона переговоров безоговорочно принимает американскую точку зрения, либо американцы дают понять о "военном решении", цель которого устранение законного правительства и отстранение от власти президента Сирии.

То есть, ситуация вернулась к той позиции, которую американцы занимали накануне соглашения о ликвидации химического оружия в Сирии, договоренности при посредничестве (и явно не без политического влияния) России. Рискнем предположить, что это было сделано под неформальные гарантии решения дальнейших вопросов в Сирии в «политическом русле».

Американская дипломатия в настоящее время все больше и больше сводится к откровенному шантажу своих оппонентов, что отражается даже в тоне самих высказываний в процессе переговоров. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что постоянный представитель США в ООН ведет себя не в меру агрессивно, сопровождая свои действия "неприемлемой риторикой". Сергей Лавров призвал своих оппонентов концентрироваться на фактах, а не на "истеричных высказываниях людей, которые теряют контроль над собой". Глава МИД РФ в интервью телеканалу ВВС заявил также о неприемлемости ситуации, когда официальные представители США заявляют о возможных террористических актах в России. Получается, что открытый шантаж терроризмом стали частью американской переговорной позиции по Сирии.

Сергей Лавров не исключает, что представители США неспроста упорно не желают разделить "умеренную оппозицию" и террористов. Возможно, что американский план "Б" как раз и предусматривает использование движения "Джебхат ан-Нусра" (организация запрещена в России) в качестве силовой компоненты для дальнейшего свержения сирийского правительства. Что же объединяет "Джебхат ан-Нусра" и администрацию США? Вероятно, совместные (совпадающие) политические цели. Это тем более становится очевидным после известной фразы Госдепа США о возможных террористических актах в России.

Что же в итоге? В итоге, как сказали бы древние, "змея кусает свой хвост". То есть, с чего начали, тем и заканчивают (накануне своих президентских выборов). Шантаж и угроза военного вторжения. Пока на территории Сирии. Однако в политике часто бывает, что чем больше удается, тем большего хочется. Характерным примером такого рода подходов является биография европейского политика, выступавшего под псевдонимом Адольф Гитлер. Вначале все шло для него слишком хорошо, однако закончилось все очень плохо. Конечно, не столько благодаря советской дипломатии, сколько благодаря советскому солдату.

Процесс игнорирования международного права и ставки на "силовую дипломатию" начался не в Сирии, а гораздо раньше. С момента начала политических уступок Михаила Горбачева. Тридцать лет «однополярного мира» привели ситуацию на порог нового «Карибского кризиса». Американцы, поскольку этого хотели, считают, что готовы.

И кстати о дипломатии. Американский Госдеп в очередной показал, что играл с Москвой по обыкновению в политические наперстки. Почти за месяц до своих президентских выборов американские представители все же вынуждены были сбросить затертую "овечью шкуру". Пора собираться на войну? Или кое-кому просто пришла пора отправиться на пенсию.