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Тимошенко готовит осеннее наступление

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 09:58 Новость: тема тэги гео
Julja
Почему-то считается, что Тимошенко плохо вписалась в нынешний украинский политикум. Ведь с Порошенко у неё испорчены отношения ещё в 2005 года. А со своими бывшими соратниками, такими как Яценюк и Турчинов, она порвала уже в наши дни. Да и с Аваковым у Юлии Владимировны отношения достаточно напряжённые.

Однако бывшая газовая принцесса не столь проста. Создаётся впечатление что она, находясь в засаде, даёт своим политическим конкурентам полную возможность скомпрометировать самих себя своими же собственными руками. И эта тактика вполне себя оправдывает. Ведь ситуация ухудшается день ото дня по всем параметрам – от тарифов на ЖКХ до коррупции. А власть либо ничего не может сделать, либо не желает.

Юлия Тимошенко всегда считалась политиком способным на неожиданные шаги и повороты. По всей видимости, неспроста прозвучало её заявление о том, что львовяне уже тоскуют по Януковичу. Да и самому Януковичу она уже давала совет открыть на Украине фонд своего имени и вернуться в политические рейтинги. К тому же наблюдаются определённые контакты между блоком Юлии Тимошенко и «Оппозиционным блоком» по расшатыванию и без того нестабильной ситуации.

Юлия Владимировна наращивает рейтинги и, скорее всего, готовится к перехвату власти. А это при нынешней ситуации становится всё более и более реально.


Василий Семёнов

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