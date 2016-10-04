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Днепр превратился в сточную канаву

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 10:03 Новость: тема тэги гео
Dneor
Сейчас трудно поверить, что Гоголь мог когда-то написать: «редкая птица долетит до середины Днепра». Конечно, это была поэтическая гипербола. Тем не менее, Днепр ещё сравнительно недавно был одной из самых полноводных и чистых рек в Европе.

Ещё в 1991 году по днепровской акватории было перевезено более 60 миллионов тонн различных грузов и 18 миллионов пассажиров речных судов. А в 2015 году речники доставили всего лишь три с небольшим миллиона тонн грузов и перевезли 550 тысяч пассажиров. Что же произошло?

Защитники природы в последние годы бьют тревогу. Днепровская вода, особенно в водохранилищах, превратилась в настоящий коктейль из всей таблицы Менделеева. Отходы постоянно льются в Днепр из коллекторов как действующих, так и простаивающих химических и пищевых предприятий. Гибнет рыба, становится опасным купание.

Огромный вред реке наносит и хищническая добыча песка. Днепр стремительно мелеет, по ходу его течения появляются новые отмели и даже острова. А крупнотоннажные суда до Киева уже не доходят. Да и редкая птица выживет, проглотив что-нибудь из днепровской водицы…


Василий Семёнов

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