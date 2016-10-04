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Оппозиции вновь угрожают расправой

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 10:05 Новость: тема тэги гео
Bojko
От имени своих коллег-парламентариев народный депутат и сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко обратился ко всем руководителям правоохранительных органов Украины. Причиной этого обращения стали открытые угрозы расправой в адрес членов «Оппозиционного блока». В том числе Александра Вилкула, которому угрожают депутаты правого толка.

Напомнил Юрий Бойко и о нападении на депутата Сергея Суханова, получившего два удара отвёрткой в грудь. Пострадавший был создателем «Антикоррупционной инициативы».

Однако в Верховной Раде предпочитают заниматься закрытием «антигосударственных» телеканалов. На этот раз в их число попали комедийный, спортивный и детский телеканалы в принципе далёкие от политики. Однако им поставили в вину такие факты как упоминание в рублике «Погода» Крымского полуострова.

Вы уж определитесь, паны-товарищи: либо вы не признаёте Крым российским, а считаете его территорией Украины, тогда в чём криминал в действиях телевизионщиков? Либо не желая ничего слышать об ушедшем Крыме, честно признайте, что он теперь не ваш…


Василий Семёнов

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