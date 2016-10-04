«Осси» против «весси» или об аннексии ГДР

На днях отмечалась очередная годовщина воссоединения Германии. Дата, мягко говоря, далеко не однозначная. Тогдашнему руководству Советского Союза сейчас пеняют на то, что оно не только не получило от немцев соответствующей материальной компенсации, но даже не озаботилось безопасностью страны, не заставило немцев подписать обязательство о неблоковом статусе Германии. И теперь приходится расхлёбывать эту ситуацию, получив НАТО на своих границах в Прибалтике.

Но не всё благополучно и в объединённой Германии. Там наблюдается противостояние жителей восточных регионов – осси с обитателями западных – весси. Дело в том, что, с одной стороны, более экономически развитые западные земли до сих пор вкладывают миллиарды евро в территории бывшей ГДР. А их жители недовольны тем, что их зарплата в среднем на 25 процентов ниже, чем у западных собратьев.

Наблюдаются и культурные противоречия. Жители бывшей ГДР до сих пор говорят на классическом немецком языке Гёте и Шиллера, сохранённом благодаря социалистической системе образования, а западенцы шпрехают на американизированном сленге.

А вот в международной практике камнем преткновения является тот факт, что ГДР была поглощена ФРГ без всякого референдума. А теперь вот руководство объединённой Германии со всей тевтонской наглостью требуют возвращения Крыма Украине, невзирая на то, что там прошёл народный референдум. Да ещё санкции к России применяет.

Не лучше ли было бы на себя в зеркало посмотреть?