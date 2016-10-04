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В Умани обокрали хасидов-паломников

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 11:32 Новость: тема тэги гео
Hasidi
По сообщениям украинских СМИ, в этом году в Умань прибыло рекордное количество хасидов — около 35 000 человек, — чтобы отметить Рош ха-Шана, еврейский новый год. Празднование наступления 5777-ого года по иудейскому календарю в небольшом городе в Черкасской области не обошлось без инцидентов.

«Минувшей ночью правоохранители задержали группу молодых людей, которые пытались воровать у паломников, у них обнаружены вещи, которые принадлежали хасидам», — сообщила спикер местного отдела полиции Леся Усенко.

«Атмосфера во время празднования иудеями нового года спокойная. Сегодня еще продолжаются праздничные мероприятия, в вечернее время паломники уже начнут уезжать», — сказала Леся Усенко.

Евреи убеждены, что каждый должен хотя бы раз в жизни посетить могилу цадика Нахмана, которая расположена в небольшом украинском городе Умань. Ежегодно тысячи поломников приезжают в Черкасскую область. Они считают, что если они встретят Рош ха-Шана в Умани, то следующий год будет очень счастливым для них.

Общественный активист из Умани Владимир Гончарук заявил, что небольшой город не справляется с таким наплывом поломников. Несоблюдение норм по нагрузке на инфраструктуру и количеству людей на квадратный метр привело к прорыву канализации в одном из микрорайонов. Из года в год город сталкивается с экологическими и инфекционными угрозами.

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