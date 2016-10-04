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Президент Чехии признал Крым частью России

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 11:46 Новость: тема тэги гео
Klaus
В интервью газете «Известия» чешский президент Вацлав Клаус на вопрос корреспондента о лигитимности решения Крыма перейти под крыло России, ответил: “Лично я признаю Крым частью России”. А решение вопроса по санкциям в отношении России он переложил на плечи Брюсселя.

Президент Чехии Вацлав Клаус, отвечая на вопрос, возможно ли снятие антироссийских санкций в ближайшее время, ответил: “Не думаю, что это будет в ближайшее время. Евросоюз не знает, как решить украинский кризис. Боюсь, что санкции не снимут, пока не найдут какого-то выхода из ситуации на Украине”.

При этом он признает, что непросто найти ответ на вопрос о путях решения украинского кризиса. Он убежден, что корень зла и ответ на этот вопрос лежит в самой Украине

“Во-первых, решение надо искать на самой Украине, а никак не в Брюсселе, Берлине, Вашингтоне или Москве, – полагает Вацлав Клаус. – Во-вторых, необходимо, чтобы украинцы начали серьезный диалог внутри страны. А внешняя помощь — это уже второстепенная задача”.

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