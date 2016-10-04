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Верховная Рада начала работу с утверждения плана под аккомпанемент митинга аграриев

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 12:04 Новость: тема тэги гео
WRU
Верховная Рада Украины открыла заседание 4 октября. Депутаты ВР с восьмой попытки утвердили календарный план пленарных заседаний только на неделю (4-7 октября). Рада снова не смогла утвердить повестку дня сессии. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не исключает возможности рассмотрения вопроса визового режима с Российской Федерацией. Недаром в пресс-службе столичной полиции сообщили, что во время заседаний Рады и митингов в центре Киева правопорядок будут обеспечивать 1,5 тысячи силовиков.

Возле здания Верховной Рады собрался митинг аграриев. Митингующие требуют сохранить мораторий на продажу земли, кроме того, они объявили о начале всеукраинской забастовки.

«Мы требуем, чтобы земли крестьян остались у крестьян. Чтобы вернули налоги, которые были по состоянию на 1 января 2015 года. Мы надеемся, что депутаты отреагируют на наши требования», —отметила активистка Татьяна Андрушевич из Запорожья.

Кабмин запланировал продажу земли сельскохозяйственного назначения с 2017 года. Мораторий на продажу или отчуждение земель сельскохозяйственного назначения в Украине в декабре 2015 года был продлен до 1 января 2017 года.

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