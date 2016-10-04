Гройсман решил, что Украина – це Европа и принял решение урезать пособия по безработице

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что существующая система не стимулирует людей к поиску постоянного места работы. "Мы не решим эту проблему, пока не реформируем систему оплаты труда в целом. И пока получать заработную плату не станет выгоднее, чем сидеть на социалке – ничего не поменяется", – сказал он.

Поскольку размер пособия по безработице почти такой же, как и минимальная зарплата, немало лиц работают по полгода, а потом столько же получают пособие по безработице, перебиваясь случайными заработками, потому что так выгоднее, пояснил А.Рева.

С повышением оплаты труда пока повременят, а пособия по безработице урежут. Господа министры с Гройсманом во главе, похоже, никогда не читали Конституцию Украины, где прописано, что они не имеют права ухудшать социальные стандарты. Они уже два с лишним года именно этим и занимаются. Для власти, которая пришла в результате переворота, неправомерные действия вполне лигитимны. А возможно эту статью уже и аннулировали, только завзятые украинцы об этом событии не были проинформированы.

Их не волнует, статистика, которая сообщает о резком увеличении уровня безработицы, в связи с разрушением многих предприятий, как не волнует и размер пособия, который и без обрезания не соответствует нормальным стандартам выживания. Работы на Украине нет, население разбегается, но пособия по безработице урежут.