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Парубий продавливал в ВР увольнение судей 73 раза

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 13:13 Новость: тема тэги гео
paru,ij
Глава комитета ВР по предотвращению коррупции Егор Соболев сообщил, что в общей сложности вопросы по увольнению судей 73 раза ставились на голосование на внеочередном заседании – в связи с отсутствием необходимого минимального числа голосов в поддержку данного решения.

Но спикер Верховной Рады не усматривает в этом факте нарушения регламента, о чем Парубий и сообщил в эфире телеканала ICTV. По его мнению, есть возможность, что уволенные судьи будут оспаривать незаконность увольнения и добиваться восстановления в должности в судебном порядке. Однако это точно не будет связано с нарушением регламента ВР при голосовании, полагает А.Парубий.

"Потому что мало кто обратил на это внимание: когда я ставил по много раз на голосование – по украинскому регламенту кадровые вопросы могут выноситься бесконечное количество раз", – пояснил он. Кадровые вопросы не требуют процедуры возврата к голосованию, как обычный закон, уточнил А.Парубий.

"Никакого нарушения регламента во время увольнения не было. То, что есть нюанс, что их дела находятся в судах – да, этот нюанс существует. Но украинский парламент должен был принять решение и я, как председатель украинского парламента, сделал все для того, чтобы Верховная Рада уволила всех судей, которые совершали преступления против Майдана", – резюмировал А.Парубий.

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