Брифинг представителя Государственного таможенного комитета ЛНР

Размер таможенных платежей за оформление ввозимого в ЛНР транспортного средства в 15-18 раз меньше, чем оформление аналогичного автомобиля на территории Украины. Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Эдуард Бербец.

"Если сравнивать суммы платежей, которые взимаются по совокупности, на Украине и в ЛНР, то за одинаковый автомобиль сумма таможенных платежей порядка в 15-18 раз ниже, чем за аналогичный автомобиль на территории Украины", - пояснил он.

"В ЛНР транспортное средство не является подакцизным товаром, а НДС был упразднен еще с первых дней становления Республики, - уточнил зампредседателя ГТК. - То есть при таможенном оформлении легкового автомобиля взимается только таможенная пошлина".

Он сообщил, что, например, для автомобиля с бензиновым двигателем объемом до 2200 куб. см уплачивается пошлина всего по 0,3 евро за куб. см, а для автомобилей до 3000 куб. см – 0,4 евро.

"Для облегчения расчетов таможенных платежей у нас на официальном сайте есть онлайн-калькулятор, где каждый человек может зайти, вбить объем двигателя и тип двигателя (бензин и ли дизель), и автоматически программа представит предполагаемую сумму в евро", - отметил Бербец.

"Оплата производится на границе непосредственно при оформлении таможенной декларации по курсу евро на момент пересечения границы", - добавил он.

Представитель таможенного комитета также отметил, что сумма таможенных платежей в ЛНР также ниже чем в странах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).