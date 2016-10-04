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Главная Госдеп США заявил о прекращении контактов с РФ о перемирии в Сирии опубликовано Nvb2003 в Втр, 04/10/2016 - 14:13 Новость: тема тэги гео Государственный департамент США заявил о прекращении двусторонних переговоров с РФ по сирийскому урегулированию. В Вашингтоне уточнили, что разрывают не все каналы связи с Россией, контртеррористическая военная коммуникация будет действовать и в дальнейшем.

"Соединенные Штаты прекращают свое участие в двусторонних каналах (переговоров) с Россией, созданных для выполнения договоренности о прекращении насилия. Это решение не из тех, что даются легко.

США не жалели усилий ради переговоров и попыток воплотить в жизнь договоренности с Россией об уменьшении насилия, о предоставлении беспрепятственного гуманитарного доступа и об уменьшении активности в Сирии террористических организаций, в том числе Исламского государства и Аль-Каиды. К сожалению, Россия оказалась неспособна придерживаться собственных обязательств, включительно с выполнением норм международного гуманитарного права и резолюции СБ ООН 2254.

Также Россия то ли не могла, то не хотела обеспечить выполнение сирийским режимом тех договоренностей, на которые Россия сама согласилась. Наоборот, Россия и сирийский режим выбрали военный путь, не совместимый с договоренностями о прекращении насилия. Это продемонстрировало растущее количество атак на гражданские территории, направленных на критические объекты инфраструктуры, в том числе больницы, а также препятствование доставке гуманитарной помощи в гражданских людей, которые в ней нуждаются, в том числе – во время нападения на конвой с гуманитарным грузом 19 сентября.

США отзывают свой персонал, который был направлен для возможного создания Совместного центра воплощения договоренностей (должен был быть создан, в том числе, при участии РФ и США).

Чтобы гарантировать безопасность нашего военного персонала и борьбу с ИГИЛ, Соединенные Штаты будут продолжать использовать каналы связи, установленные с Россией в рамках контртеррористической операции в Сирии", - говорится в заявлении американского госдепа. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее