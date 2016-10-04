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Львов решил рекультивировать Грибовичскую мусоросвалку, а пока мусор тайком развозят в другие города

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 14:39 Новость: тема тэги гео
musor
Городской голова Львова Андрей Садовый заявил: "Мы на этой неделе начинаем процессы рекультивации на полигоне своими силами, не дожидаясь, пока придут средства от Европейского инвестиционного банка. Ведь, чтобы эти деньги начали реально работать, надо полгода. Это сложная процедура.", - сказал Садовый.

А пока в понедельник, 3 октября, в Винницкой области задержали шесть автомобилей с мусором из Львова, который подпольно завезли на территорию области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко. По его словам, на территорию области ночью приехали 12 фур и начали высыпать львовский мусор на свалку, принадлежащую Погребищенскому городскому совету.

"Известно, что шесть машин успели разгрузиться, – это было ночью, а остальные активисты заблокировали. Сейчас эти машины задержаны, шесть единиц автотранспорта стоит там. Правоохранители открывают уголовное производство, они дадут этому правовую квалификацию", – сообщил чиновник.

Напомним: в конце сентября депутаты Запорожского городского совета отказали Львову в помощи в захоронении твердых бытовых отходов (ТБО) на территории города.

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