Ракетчиков украинского КБ «Южное» финансирует Саудовская Аравия

В знаменитом днепропетровском Конструкторском бюро «Южное» (КБЮ) заявили о том, что завершают разработку оперативно-тактического ракетного комплекса для Минобороны Украины, хотя госзаказа как такового нет, как нет и необходимого финансирования. По словам разработчиков ракетной техники, сейчас на предприятии готовятся к проверке работы комплекса для ВСУ.

«Несмотря на полное отсутствие государственного заказа и соответствующего финансирования, КБ «Южное» завершает разработку и уже начались исследовательские опыты по отработке нового оперативно-тактического ракетного комплекса. Все работы предприятия и всей кооперации выполняются за счет средств, привлеченных КБ «Южное» от иностранных заказчиков», - говорится в сообщении пресс-службы КБЮ. По некоторым данным, проектные работы КБ профинансировала Саудовская Аравия.

Раннее генеральный директор КБ Александр Дегтярев заявил, что бюро намерено разрабатывать оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Гром-2». Такой комплекс предназначен для поражения целей на расстоянии от 80 до 290 км.

Днепропетровские ракетчики заявили, что Министерство обороны Украины крайне заинтересовано результатами этих работ. «В Министерстве выражают готовность поставить такой комплекс на вооружение в украинскую армию», - сообщает пресс-служба.

Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля - советское и украинское предприятие, разработчик ракетно-космической техники, было создано в 1954 году. Известно во всем мире разработками военных ракет и космических аппаратов.