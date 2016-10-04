Боевика ВСУ осудили на 4 года за дезертирство

Боевик ВСУ за самовольное оставление воинской части приговорен к четырем годам и двум месяцам лишения свободы. О данном факте проинформировали в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд поддержал позицию военной прокуратуры Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины и приговорил к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы карателя ВСУ по призыву по мобилизации на особый период, который самовольно покинул воинскую часть.

Солдату приказом командира был предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам сроком на 10 суток. Однако, военнослужащий вернулся из него только через 8 месяцев и, за все это время, о причинах своего невозвращения не сообщил руководство военной части.

Отметим, что боевик уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Он был приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Суд признал солдата виновным по ч.4 ст.407 УК Украины (самовольное оставление воинской части без уважительных причин в условиях особого периода) и назначил наказание в виде реального лишения свободы.