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На Украине стартовал осенний призыв в армию

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 16:35 Новость: тема тэги гео
prizyivniki
На срочную военную службу, согласно приказу президента, утвержденному в марте 2016 года, призовут13 908 человек. Из них в ВСУ отправятся 7 908 человек, в Национальную гвардию - 5 000 человек, в Госспецслужбу транспорта - 1 000 человек. Продлится этот призыв до 30 ноября. Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 20 до 27 лет.

По информации Минобороны Украины, больше всего призывников ждут из Днепропетровской (1500) и Харьковской областей (970), меньше всего – из Луганской (170) и Донецкой (230). В столице Украины Киеве призыву на срочную военную службу подлежат 570 человек.

До конца 2016 года на Украине с высокой долей вероятности пройдет седьмая волна мобилизации. Об этом не так давно сообщил спикер Министерства обороны Вилен Подгорный. Он заявил, что на фронте (на Донбассе - ред.) «недокомплект», поскольку контрактников катастрофически не хватает, речь идет примерно о 14 000 бойцах, которых Киев планируют привлечь за счет очередной волны мобилизации.

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