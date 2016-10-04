В тернопольских электричках больше не будут возить льготников

Более десяти миллионов гривен задолжала Тернопольщина региональному филиалу «Укрзализныци» за перевозку льготников. Теперь из государственного бюджета компенсируют лишь треть средств, остальные должны найти на местах.

Региональный филиал «Львовская железная дорога» уже девятый месяц не получает денег из государственного бюджета за перевозку льготников. Руководство «Укрзализныци» угрожает прекратить отдельные маршруты или отменить льготные перевозки.

Далее государство компенсирует лишь тридцать процентов от общей суммы расходов на льготные перевозки. По законодательству Украины, семьдесят процентов должны найти на местном уровне.

«Три года назад государство компенсировала льготный проезд перевозчикам. На сегодняшний день средств у государства нет, или они будут выделяться в течение тридцати процентов. Будем просить, чтобы в районах рассмотрели на сессиях этот вопрос, и чтобы были выделены средства из местных бюджетов. Общины должны подумать о жителях на своей территории. Железная дорога уже дважды нас пугает, что снимет рейсы, отменит все льготные перевозки. Люди привыкли к такой льготе и хотели бы, чтобы она продолжалась, поэтому настроения среди людей не самые лучшие. Сейчас в стране идет война, поэтому государство не может выделять на другие нужды средства. Тем более, что государство дало возможность зарабатывать общинам. И эта функция рано или поздно должна перейти к территориальным общинам», — говорит первый заместитель председателя облгосадминистрации Иван Крысак.

Пока в области найти деньги на льготные перевозки пообещали семь районов и одна объединенная территориальная община. В прошлом году на льготный проезд жителей области потратили почти семьдесят миллионов гривен. Государство компенсировало только половину денег. Однако, льготы для перевозки отдельных категорий лиц будут действовать и дальше. В этом уверен начальник управления развития инфраструктуры, транспорта и энергосбережения ОГА Василий Ясиновский. Но, форму получения льгот могут изменить:

«Я подчеркиваю, что это не проблема. У нас не было никакой социальных срывов. Перевозчики и поставщики услуг понимают друг друга. Вопрос урегулируется. Я думаю, что средства которые будут в территориальных общинах, выделят. Думаю, они своих граждан не оставят в обиде, средства будут выделять, друг другу платить. А еще один выход — это адресная помощь. Мы инициировали этот вопрос в Верховной Раде Украины, чтобы гражданин смог бы получить определенную сумму средств и распорядиться ими, как он пожелает».

Льготники составляют около 70% от всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении. Убытки железных дорог от льготных тарифов достигают десятков миллионов гривен. Однако суммы, которые поступают из государственного и местных бюджетов, не обеспечивают и половины расходов перевозчика.