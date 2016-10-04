Террористы Тернополя продолжают подготавливать молодежь убивать русских

На Бережанщине в Тернопольской области состоялось боевое обучение «Правой молодежи» (молодежное крыло террористической группировки «Правый сектор»). Наряду с боевиками бандформирований, училась воевать простая молодежь из Бережан, в частности на подготовку приехали ученики 2-й школы, которые испытывали свои силы на всех тренировках.

Под руководством террористов «Правого сектора» обучались парамедицине, фри-файту, тактике, оружиеведению, стрельбе. Также слушали «проповеди» от капеллана — о. Михаила Забанджала, и конечно же подвергались лживой пропаганде об «исключительности» украинской нации.

«Вдохновляющей была ночная поездка на кладбище украинских сечевых стрельцов, где мы совместно почтили их память. Создан центр „Правой молодежи“ в Бережанах! Приветствуем в наших рядах новых собратьев и желаем вдохновения на пути борьбы за национальное государство! Сегодня наше время!», — говорится в заявлении украинских террористов.