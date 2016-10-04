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Разведкомплекс «Тень» - очередное детище украинской военной мысли

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 17:27 Новость: тема тэги гео
oboronprom
«Укринмаш» - фирма, которая входит в состав госконцерна «Укроборонпром», представила на суд высоких армейских чинов из Министерства обороны Украины новый комплекс разведки и пеленгации под названием «Тень». Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

По информации разработчиков, созданный им комплекс разведки предназначен для обнаружения, перехвата и записи радиопередач противника. Кроме того, программное обеспечение и оборудование разведкомплекса позволяет раскрывать шифрованные передачи.

Разведкомплекс «Тень» приспособлен к пеленгации как аналоговых, так и цифровых ультракоротких радиоволн в диапазоне 30-3000 МГц, на расстояниях 25-35 км.

Главными преимуществами этого комплекса его разработчики считают более широкий диапазон действия, высокую степень автоматизации, современную элементную базу и мобильность.

Государственный концерн «Укроборонпром» занял 68 место в ежегодном мировом рейтинге сотни производителей вооружений, согласно аналитическому изданию Defense News. При этом госконцерн по сравнению с 2015 годом совершил скачок в рейтинге, поднявшись сразу на 24 позиции.

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