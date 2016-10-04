Главная

Каждый получит по «заслугам»

опубликовано alex1943 в Втр, 04/10/2016 - 18:00 Новость: тема тэги гео
ghtc
В то время как в Минске пытаются решить украинский конфликт мирным путем и создают дорожные карты по отводу сил, вояки из ВСУ, уверенные в собственной безнаказанности, продолжают обстрелы мирных пригородов Донецка, умножая количество жертв и разрушений, одновременно пополняя список военных преступлений, которые, как известно, не имеют срока давности.

По сообщениям Генеральной прокуратуры ДНР, материалы для возбуждения уголовных дел против украинских командиров, причастных к обстрелам Донецкой Народной Республики собираются, и уйти от возмездия не получится, как не получилось у предателей-националистов после ВОВ.

«У нас есть материалы по фактам обстрелов. Сбор доказательной базы продолжается. Думаю, в ближайшее время будут заведены уголовные дела против командиров ВСУ, которые руководят обстрелами прифронтовых населенных пунктов Республики», —рассказал собеседник.

По данным Генпрокуратуры, в ведомстве уже завели «десятки уголовных дел, связанных с обстрелами прифронтовых городов и районов страны со стороны ВСУ». В частности, продолжается расследование подрыва на украинской мине пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 года, а также обстрел со стороны ВСУ Дворца культуры в Куйбышевском районе столицы.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: alex1943 ::

Автор (или псевдоним)
alex1943

О себе

Делай, что должен, и будь, что будет