В то время как в Минске пытаются решить украинский конфликт мирным путем и создают дорожные карты по отводу сил, вояки из ВСУ, уверенные в собственной безнаказанности, продолжают обстрелы мирных пригородов Донецка, умножая количество жертв и разрушений, одновременно пополняя список военных преступлений, которые, как известно, не имеют срока давности.

По сообщениям Генеральной прокуратуры ДНР, материалы для возбуждения уголовных дел против украинских командиров, причастных к обстрелам Донецкой Народной Республики собираются, и уйти от возмездия не получится, как не получилось у предателей-националистов после ВОВ.

«У нас есть материалы по фактам обстрелов. Сбор доказательной базы продолжается. Думаю, в ближайшее время будут заведены уголовные дела против командиров ВСУ, которые руководят обстрелами прифронтовых населенных пунктов Республики», —рассказал собеседник.

По данным Генпрокуратуры, в ведомстве уже завели «десятки уголовных дел, связанных с обстрелами прифронтовых городов и районов страны со стороны ВСУ». В частности, продолжается расследование подрыва на украинской мине пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 года, а также обстрел со стороны ВСУ Дворца культуры в Куйбышевском районе столицы.