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За минувшие сутки украинские силовики 126 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 18:59 Новость: тема тэги гео
Обстрел

Об этом во вторник, 4 октября, на брифинге в Донецке сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.

«Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Всего за прошедшие сутки украинские силовики 126 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями», — сказал Басурин.

По данным Минобороны Республики, три танковых снаряда и 22 мины калибром 120 и 82 мм были выпущены украинскими оккупантами по городу Ясиноватой и селу Спартак (территории на север от Донецка). В том же районе по селу Веселое и территории разрушенного аэропорта ВСУ отправили 31 мину калибром 82 мм. Три раза из 82-мм минометов был обстрелян поселок Трудовские на западной окраине Донецка. Под огнем украинских вояк привычно оказался поселок Зайцево на северной окраине Горловки. На южном направлении были обстреляны села Викторовка Саханка.

Напомним: именно обстрелом села Викторовка ВСУ сорвали намеченный «зеркальный» отвод войск и вооружений от линии фронта, который должен был состояться в понедельник, 3 октября в районе села Петровское (Викторовка находится рядом). Договоренность об одновременном отводе сил и средств в трех районах линии фронта была достигнута 21—23 сентября на переговорах в Минске.

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Денис Виноделов

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