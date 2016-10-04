Донбасс: войны как бы нет, а люди гибнут. И даже без обстрелов

В центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР сообщили о нескольких подрывах мирных жителей на минах и на так называемых «неустановленных предметах». Сегодня в районе населенного пункта Ананьевка Свердловского района Луганской народной республики на мине подорвался автомобиль с водителем, мужчина госпитализирован.

"Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что автомобиль под управлением водителя, гражданина 1991 года рождения, двигался по грунтовой дороге в районе села Ананьевка в сторону отвала шахты "Должанская-Капитальная" и подорвался", — рассказали в МВД.

По данным правоохранителей, подрыв произошел, предположительно, на противотанковой фугасной мине ТМ-62М, которая осталась со времен военных действий лета 2014 года.

"В ходе осмотра обнаружена повреждённая машина, водитель с диагнозом "контузия" госпитализирован в больницу города Ровеньки", — сообщили в ЦОС. В МВД уточнили, что это уже второй случай подрыва автомобиля в этом районе за год, первый произошел весной.

И сегодня же мужчина и одиннадцатилетний ребенок в Луганской народной республике подорвались, предположительно, на мине во время отдыха на природе, также сообщили в (ЦОС) МВД ЛНР.

"В лечебные учреждения Перевальского района с минно-взрывными травмами и переломами поступили мужчина 1959 года рождения и девочка 2005 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, травмы мужчина и ребенок получили в районе поселка Уткино в результате взрыва неустановленного предмета. "Как стало известно, две семьи отправились на отдых в лес, где устроили пикник. Пока женщины суетились у костра, мужчины с ребенком пошли собирать грибы. Девочка побежала вперед и наступила на неустановленный предмет, в результате чего и произошел взрыв", — рассказал собеседник агентства.

Саперы Народных республик ежедневно находят и обезвреживают большое количество взрывоопасных предметов, но трагические случаи всё же продолжают происходить.