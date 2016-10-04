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В оккупированном ВСУ Краматорске нечем отапливать школы и детсады

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 19:14 Новость: тема тэги гео
Дети

Пока на Донбассе стоит теплая погода, а в центральной Украине синоптики обещают резкое похолодание и снег уже 5 октября. Вторая половина октября будет холодной практически везде, а оккупированный ВСУ крупный донбасский город Краматорск оказался не готов к отопительному сезону. Денег на коммунальные услуги у местной власти не хватает, поэтому в школах детей решили отправить на каникулы раньше положенного срока.

Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник отдела образования Краматорска Марина Мозолева. По ее словам, школьные каникулы продлятся с 15 по 31 октября. Для того, чтобы помещения успели прогреться отопление включат 30 октября, хотя отопительный сезон традиционно начинается с 15 октября. Что касается детских садов, по словам Мозолевой туда отопление подадут отдельно, правда, когда именно начальник отдела образования до сих пор не знает. В некоторых детсадах во время последнего похолодания температура уже опускалась до +9, и дети вынуждены были спать в теплых костюмах.

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