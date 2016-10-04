Украинские марионетки МВФ уничтожают страну

Международный валютный фонд (МВФ) похвалил главного банкира Украины Валерию Гонтареву. Этот факт комментирует эксперт в области экономики, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. «Они хвалят Валерию Гонтареву за уничтожение украинской банковской системы. При этом в МВФ забывают, что со слов самой Гонтаревой, украинцы и бизнес в результате ее „реформ“ потеряли больше 160 млрд. грн. на счетах банков, которые она закрыла»,- подчеркнул Охрименко. По его словам, это «глупость в квадрате», когда МВФ хвалит самого бездарного руководителя НБУ за всю историю Украины и тут же сами признают, что Гонтарева фактически уничтожила банковскую систему страны.

Эксперт подметил интересную закономерность финансовой «благотворительности» МВФ: «Есть 16 стран, которые за 30 лет не получили ни цента из закромов МВФ, и оказалось, что именно эти страны имеют самые высокие темпы экономического роста, чуть более 2%. Страны, которые получили в течение этого периода незначительные суммы, менее 1% ВВП, имели неплохие темпы экономического роста, но, тем не менее, они были ниже, чем у первой группы. Следующая группа стран, получившая 1–2,5% ВВП, имела в 2 раза более низкие темпы роста, чем предыдущая группа. Страны, получившие 2,5–5% ВВП, имели и в 4 раза ниже темпы роста, чем первые две группы. Наконец, 21 страна, получившая кредит более 5% ВВП, имела отрицательные темпы роста в течение этого периода».