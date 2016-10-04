Начальник Генштаба ВС Грузии стал почетным доктором Академии сухопутных войск на Галичине

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Грузии Вахтанг Капанадзе стал почетным доктором Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Такое решение еще в конце лета принял Ученый Совет учебного заведения, а сегодня в актовом зала академии состоялось торжественное вручение специального диплома.

Вахтанга Капанадзе называют проводником украинского-грузинского сотрудничества в военном деле. Благодаря его содействию с начала войны в Донбассе грузинские специалисты приезжали на Яворовский полигон учить украинских карателей. Кроме того, украинские вояки посещали военные подразделения и учебные заведения Грузии, где проходили усиленную подготовку.

«С начала войны нам много помогли в подготовке наших военнослужащих наши друзья из Грузии. Знаю из личного опыта, что в Международном центре миротворчества и безопасности грузинские офицеры и инструкторы подготовили для наших Вооруженных сил много снайперов. Также знаю, что грузинские офицеры проводили подготовку наших военнослужащих в других направлениях», — отметил начальник Национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук.

Руководитель Академии вручил Вахтангу Капанадзе диплом почетного доктора наук и перед военными, ректорами и представителями власти одел в мантию. Со сцены Павел Ткачук также сообщил о том, что Украина будет сотрудничать с Грузией и в области военного образования.

«На повестке дня у нас подписания между военными учебными заведениями Украины и Грузии меморандума, который предусматривает развитие таких направлений: обмен инструкторами и преподавателями, обмен курсантами и обмен научными наработками и, соответственно, военным достижениями», — отметил он.

Вахтанг Капанадзе подтвердил: грузинская сторона готова рассматривать вопрос подготовки молодых украинских офицеров и усиливать с Украиной военное сотрудничество во многих направлениях. Это, по его словам, будет полезно для обоих государств.

«В конце хотел бы вас поблагодарить за то, что выбрали меня почетным доктором. Это для меня вопрос чести и хочу засвидетельствовать вам, что я буду рупором и распространителем ваших побед и успехов как в Грузии, так и за рубежом. Также буду активным участником развития военной академии города Львова», — отметил Вахтанг Капанадзе и закончил свое выступление словами: «Слава Украине».