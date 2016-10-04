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Нашли друг друга: «торнадовцы» в камуфляже и полуголые активистки Femen митинговали в Киеве у посольства США

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 20:05 Новость: тема тэги гео
Нашли друг друга: «торнадовцы» в камуфляже и полуголые активистки Femen митинговали в Киеве у посольства США

Объединило в едином порыве кровавых украинских «патриотов» и полуголых «патриоток» желание потребовать от Вашингтона, чтобы в американских банках были заблокированы счета беглого президента Януковича, которые у него там, по данным «активистов», есть.

Этот странный митинг состоялся у американского посольства 4 октября, утром, даже имелась петиция, которую «протестанты» страстно желали передать послу. Впрочем, охрана посольства США оттеснила украинских «патриотов» от входа в здание. Попытка полуголых девиц из Femen прорваться в посольство и «передать петицию от имени украинского народа новому послу США на Украине Мари Йованович» тоже провалилась.

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