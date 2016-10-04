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«Онижедети» из «Правого сектора» едут в Донбасс убивать мирных жителей

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 21:03 Новость: тема тэги гео
Правый сектор

Киев не только не собирается выполнять минские соглашения, но и направляет на линию разграничения новых вояк. На этот раз речь идет о молодежи из экстремистской организации «Правый сектор».

Сборище убийц и мародеров, которых называют «резервной сотней», отправится в путь после учений в Кривом Роге. Об этом сообщили представители 14-й резервной Сотни Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

В сообщении сказано, что подразделение 14 «резервной сотни», включая «Права Молодь — Кривой Рог» и Ингульская Паланка» провели полевой семинар с целью «закрепления навыков».

«Через несколько дней часть бойцов 14 РС ДУК ПС отправится на передовые позиции для выполнения поставленных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины», — сообщили экстремисты.

В составе подразделения находятся в прямом смысле слова «онижедети» (интернет-термин, пришедший со времен майдана-2014, означающий молодых людей, совершающих экстремистские действия — ред.), которым дадут в руки стрелковое и тяжелое вооружение для убийства населения Донбасса, восставшего против махрового украинского национализма.

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