Киев не только не собирается выполнять минские соглашения, но и направляет на линию разграничения новых вояк. На этот раз речь идет о молодежи из экстремистской организации «Правый сектор».

Сборище убийц и мародеров, которых называют «резервной сотней», отправится в путь после учений в Кривом Роге. Об этом сообщили представители 14-й резервной Сотни Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор».

В сообщении сказано, что подразделение 14 «резервной сотни», включая «Права Молодь — Кривой Рог» и Ингульская Паланка» провели полевой семинар с целью «закрепления навыков».

«Через несколько дней часть бойцов 14 РС ДУК ПС отправится на передовые позиции для выполнения поставленных задач по защите территориальной целостности и независимости Украины», — сообщили экстремисты.

В составе подразделения находятся в прямом смысле слова «онижедети» (интернет-термин, пришедший со времен майдана-2014, означающий молодых людей, совершающих экстремистские действия — ред.), которым дадут в руки стрелковое и тяжелое вооружение для убийства населения Донбасса, восставшего против махрового украинского национализма.