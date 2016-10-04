Партнеры















Мы в соцсетях

Главная Украина вновь сорвала «зеркальный» отвод вооружения опубликовано Nvb2003 в Втр, 04/10/2016 - 21:14

Аудио&Видео: тема: география: организации: содержание: рубрики:

Сегодня украинская сторона сорвала очередную попытку отвода вооружения с линии соприкосновения из района села Петровское, которая происходила в присутствии наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудников Совместного Центра Координации и Контроля.

«Генерал Кременевский (представитель Украины) получил подтверждение, дали команду командиру бригады на отведение. А теперь он говорит, пусть представители ОБСЕ решают, будет отвод или нет. Александр Хуг говорил сегодня, что отсутствие патруля или наблюдательных постов не является ограничением отвода сил и средств», — резюмировал представитель российской стороны в СЦКК генерал-майор Сергей Медведский.

Таким образом, в связи с отказом ВС Украины отводить свои подразделения с занимаемых позиций командованием ДНР было принято решение вернуть всю свою технику на прежние места, так как отвод в одностороннем порядке чреват наступлением со стороны ВСУ.

«Зеркального отвода не получилось. На 16:00 представители ОБСЕ подтвердили, что ВСУ оставались на своих местах. Отчет миссии ОБСЕ вы увидите позже. Так или иначе, украинская сторона снова сорвала отвод по Минским договоренностям», — сообщает заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

Vladimir О себе

корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее