Украина вновь сорвала «зеркальный» отвод вооружения
Аудио&Видео: тема:
Сегодня украинская сторона сорвала очередную попытку отвода вооружения с линии соприкосновения из района села Петровское, которая происходила в присутствии наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и сотрудников Совместного Центра Координации и Контроля.
«Генерал Кременевский (представитель Украины) получил подтверждение, дали команду командиру бригады на отведение. А теперь он говорит, пусть представители ОБСЕ решают, будет отвод или нет. Александр Хуг говорил сегодня, что отсутствие патруля или наблюдательных постов не является ограничением отвода сил и средств», — резюмировал представитель российской стороны в СЦКК генерал-майор Сергей Медведский.
Таким образом, в связи с отказом ВС Украины отводить свои подразделения с занимаемых позиций командованием ДНР было принято решение вернуть всю свою технику на прежние места, так как отвод в одностороннем порядке чреват наступлением со стороны ВСУ.
«Зеркального отвода не получилось. На 16:00 представители ОБСЕ подтвердили, что ВСУ оставались на своих местах. Отчет миссии ОБСЕ вы увидите позже. Так или иначе, украинская сторона снова сорвала отвод по Минским договоренностям», — сообщает заместитель командующего оперативным командованием ВС ДНР Эдуард Басурин.
:: Nvb2003 ::
Автор (или псевдоним)
Vladimir
О себе
корреспондент "Анна-ньюз"