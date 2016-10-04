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Главная Сводка Министерства обороны ДНР 4 Октября 2016 года опубликовано Nvb2003 в Втр, 04/10/2016 - 21:19

Аудио&Видео: тема: персоны: география: организации: содержание: рубрики: Обстановка в Донецкой Народной Республике остается напряженной. Украинское военное командование даже и не думает решать конфликт в Донбассе мирным путем. Об этом во время брифинга 4 октября сообщил заместитель начальника управления НМ ДНР, полковник Эдуард Басурин. «Этому подтверждение — срыв вчерашнего разведения войск в населенном пункте Петровское и продолжающиеся обстрелы населенных пунктов Республики. Всего за прошедшие сутки украинские силовики сто двадцать шесть раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Командир 58 отдельной мотопехотной бригады Дропатый продолжает расстреливать из танков и артиллерии населенные пункты Ясиноватую и Спартак, выпустив по ним три танковых снаряда и двадцать две мины калибра 120 и 82 мм. Хочу напомнить, что в ночь на 3 октября, в результате огня артиллерии этой бригады по Ясиноватой, получили повреждения девять домостроений и газовая труба. Один из 122-мм снарядов попал прямо в квартиру, по адресу 3-й микрорайон, дом 11, в которой проживает семья Ковалевских: Валерий Альбертович и его жена Ольга Михайловна. Оба остались живы только благодаря тому, что они находились в комнатах, расположенных с противоположной стороны здания относительно прилета снаряда. Командир 128 отдельной горно-пехотной бригады Шаптала выпустил тридцать одну мину калибра 82 мм по населенному пункту Веселое и району аэропорта города Донецка. Командир 46 об СпН «Донбасс-Украина» Власенко три раза обстрелял поселок Трудовские Петровского района Донецка из 82-мм миномета. Также населенные пункты Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Викторовка и Саханка украинскими силовиками обстреливались с применением гранатометов и стрелкового оружия», — сообщил Эдуард Басурин. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее