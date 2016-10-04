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На Донбассе все чаще происходит обмен «дружественным огнем» между ВСУ и боевиками «Правого сектора»

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 21:21 Новость: тема тэги гео
Стрельба

В так называемой зоне «АТО» на Донбассе все чаще происходят вооруженные «разборки» между силовиками ВСУ и националистами «Правого сектора», сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

«Продолжают подтверждаться данные о росте количества конфликтов между подразделениями Вооруженных сил Украины и националистическими батальонами „Правого сектора“. Так, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района 3 октября между военнослужащими 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ и карателями „Правого сектора“ в течение двух часов продолжался бой с применением тяжелого вооружения», — сообщил представитель военного ведомства Республики.

Майор Андрей Марочко отметил, что подобные факты подтверждают отсутствие у украинских вояк единого руководящего звена, а также нежелание нацбатов подчиняться военному командованию Украины.

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