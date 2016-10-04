В польском фильме «Волынь» показано как бандеровцы убивали мирных жителей под знаменами УПА и крики «Слава Украине»

На экраны в октябре выходит художественный фильм «Волынь», в котором показаны преступления ОУН-УПА против этнических поляков на западной Украине в 1943–1945 годах, когда бандеровцы уничтожали целые польские села, не щадя даже младенцев. Фильм снят известным польским режиссёром Войцехом Смаржовским.

В эфире украинского канала «UkrLife» польский политический эксперт Лукаш Адамский рассказал, что в фильме «Волынь», вызвавшем невероятное возмущение среди современных украинских националистов еще на этапе съемок, убийства мирных жителей бандеровцами сопровождаются популярным нынче в Киеве бандеровским лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Польский эксперт заявил, что после просмотра фильма «Волынь» граждане Украины должны переосмыслить, нужно ли им сегодня возвеличивать Украинскую повстанческую армию (УПА), а также ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, что делается сегодня в стране майдана повсеместно.

Это жестокая картина о настоящем геноциде, устроенном бандеровцами, которые уничтожили по разным оценкам от 70 до 130 тысяч поляков. Лукаш Адамский выразил надежду, что фильм «Волынь» все-таки будет показан на Украине, хотя власть всячески противится этому. По его словам, кинолента вызовет у украинцев внутреннюю дискуссию относительно поспешной героизации УПА.

Напомним: политика Польши по вопросу «Волынской резни» однозначна — этим летом Сейм республики проголосовал за резолюции о признании 11 июля «Днем памяти жертв геноцида от рук УПА», что привело в ярость украинских националистов.