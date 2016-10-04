Возвращение украинских бойцов из «АТО»: больные и ненужные Киеву

В военный госпиталь Харькова только за несколько последних дней поступили сразу 24 украинских военнослужащих из так называемой зоны «АТО». Об этом сообщают на своей странице в соцсети украинские волонтеры. Они рассказывают, что боевые раны лишь у немногих, все остальные бойцы просто больны. Из всей партии поступивших лишь один военных получил тяжелое ранение. Еще несколько человек имеют контузии разной степени тяжести, а все остальные страдают преимущественно от инфекционных или легочных заболеваний, обострения бронхита или пневмонии, либо имеют воспаление небольших ранок. В зоне боевых действий на Донбассе, по признанию самих украинских вояк, царит антисанитария, да и бойцы ВСУ ведут, мягко говоря, не самый здоровый и образ жизни.

Украинские волонтеры уже бросили очередной клич харьковчанам: «возвращенцы» из «АТО» нуждаются во всем самом необходимом, а государство привычно не может их обеспечить даже малым. Раненым и больным нужны сахар, чай, кофе и даже вода. Кроме того, бритвенные принадлежности, зажигалки и сигареты, зеркала и обогреватели, белье и теплая одежда.

Отправляясь на фронт, украинские «освободители» Донбасса даже не подозревали, что возвращаться из зоны «АТО» им придется не в лавровых венках под звуки фанфар, а полуодетыми, больными и не нужными власти майданщиков, которая их отправила воевать, объявив жителей Донбасса «террористами-сепаратистами».