Главная

Возвращение украинских бойцов из «АТО»: больные и ненужные Киеву

опубликовано vinodelov в Втр, 04/10/2016 - 21:59 Новость: тема тэги гео
Госпиталь

В военный госпиталь Харькова только за несколько последних дней поступили сразу 24 украинских военнослужащих из так называемой зоны «АТО». Об этом сообщают на своей странице в соцсети украинские волонтеры. Они рассказывают, что боевые раны лишь у немногих, все остальные бойцы просто больны. Из всей партии поступивших лишь один военных получил тяжелое ранение. Еще несколько человек имеют контузии разной степени тяжести, а все остальные страдают преимущественно от инфекционных или легочных заболеваний, обострения бронхита или пневмонии, либо имеют воспаление небольших ранок. В зоне боевых действий на Донбассе, по признанию самих украинских вояк, царит антисанитария, да и бойцы ВСУ ведут, мягко говоря, не самый здоровый и образ жизни.

Украинские волонтеры уже бросили очередной клич харьковчанам: «возвращенцы» из «АТО» нуждаются во всем самом необходимом, а государство привычно не может их обеспечить даже малым. Раненым и больным нужны сахар, чай, кофе и даже вода. Кроме того, бритвенные принадлежности, зажигалки и сигареты, зеркала и обогреватели, белье и теплая одежда.

Отправляясь на фронт, украинские «освободители» Донбасса даже не подозревали, что возвращаться из зоны «АТО» им придется не в лавровых венках под звуки фанфар, а полуодетыми, больными и не нужными власти майданщиков, которая их отправила воевать, объявив жителей Донбасса «террористами-сепаратистами».

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!